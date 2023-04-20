Что происходит на рынке автострахования?

О ситуации на рынке автострахования рассказал советник Президента РСА Михаил Порватов в рамках форума автомобильного бизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который сегодня провело аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

В 2022 году количество договоров по ОСАГО снизилось до 40,3 млн шт. Это на 1,8 млн меньше, чем в 2021 году. Однако страховые премии выросли с 235,9 млрд до 273,5 млрд рублей, что связано с расширением тарифного коридора, который произошел осенью прошлого года. Кроме того, количество урегулированных убытков в прошлом году снизилось с 2 182 тыс. до 2 047 тыс. шт., а сумма выплат увеличилась на 4 млрд рублей, составила 157 млрд.

Михаил Порватов отметил проблему с запасными частями, которая пока так и не решена. Ввиду отсутствия нужных деталей произвести ремонт автомобиля в срок зачастую не представляется возможным. РСА активно лоббирует предложения по решению этой проблемы, предлагая увеличить максимальный срок ремонта транспортного средства с 30 до 60 рабочих дней. Дело в том, что логистика стала сложнее и детали не могут физически прийти в срок. Кроме того, предлагается разрешить использовать б/у запчасти, при этом они должны быть сертифицированы. И третье предложение – установить право страховщика заменить форму возмещения. Вместо ремонта автомобиля предложить страхователю деньги.

Проникновение КАСКО напрямую зависит от продаж автомобилей, считает Михаил Порватов. По итогам 2022 года продажи сократились на 58,8%, а производство в России упало на 67%. Соответственно, снизился индекс спроса на КАСКО. Чтобы сэкономить, люди все чаще оформляют страховку самостоятельно, без привлечения агентов. Продажи без посредников составили 13,6%. Это позволяет не платить комиссию и удешевляет стоимость полиса.

Михаил Порватов подметил еще одну интересную деталь – количество жалоб в РСА по автострахованию в 2022 году снизилось на 2,7 тыс. (по сравнению с 2021 годом) и составило 14 тыс. шт.

Фото: АВТОСТАТ