За сколько минут вам одобрят автокредит?

Сегодня в Москве агентство «АВТОСТАТ» проводит форум автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», стратегическим партнером которого выступает компания еКредит.

Как известно, IT-продукты в сфере автокредитования в значительной степени помогают упростить этот процесс. Одной из флагманской платформ в настоящее время является еКредит. В офлайн- и онлайн-режиме она помогает продать автомобиль в кредит. Объединяет в себе 7 марок и огромное количество дилеров. Платформа интегрирована с 20 банками, что позволяет одобрить кредит в считанные минуты.

По итогам 2022 года при помощи платформы еКредит было рассмотрено более 2 млн заявок. А на середину апреля 2023-го количество заявок уже достигло 1 млн. Скорость одобрения заявок растет с геометрической прогрессией. Если в 2020 году, заявку одобряли в среднем за 54 минуты, то уже по итогам 2022 года на это требовалось всего за 13 минут, а в 2023-м уже достаточно 5 минут.

В ходе своего выступления на форуме генеральный директор еКредит Кирилл Ларин рассказал и о новых продуктах, которые появились на платформе. В частности, это еКалькулятор, который ускоряет консультацию клиента в 2 раза, а также позволяет увеличить доход каждой сделки. Продукт еАнкета – это самая короткая анкета на автокредит, которая требует всего пару минут на заполнение, проверяет их и распознает. Она является единой для всех банков, что ускоряет процесс.

Также Кирилл Ларин представил абсолютно новый продукт – «еКредит. Аналитика». Это коллаборация аналитического агентства «АВТОСТАТ», IT-платформы еКредит и консалтинговой компании Frank RG. В первую очередь, он предназначен для банков и дилеров. Здесь собрана вся статистика кредитных продаж, которая будет обновляться ежедневно. Доступ к бета-версии можно получить уже сейчас.