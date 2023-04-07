В марте доля выдачи кредитов на автомобили с пробегом оказалась выше, чем на новые машины

Текущая картина автокредитования выглядит суперпозитивной, если сравнивать показатели марта 2023 года с прошлогодними. Эксперты считают, что в основном так произошло, поскольку год назад, в марте 2022-го, когда продажи автомобилей еще были достаточно высокими, банки практически перестали кредитовать их покупку (на фоне СВО, начавшейся в феврале) – «как это всегда происходит на рынке кредитования, когда случаются какие-то катаклизмы».

Так прокомментировал ситуацию сегодня в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги марта 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. Он привел цифры и факты, характеризующие текущее состояние рынка автокредитования, рассказав, что объемы кредитов, выданных в марте на новые автомобили, в количественном отношении выросли в 3,6 раза (к марту прошлого года), а в денежном – в 3,4 раза.

Что касается автомобилей с пробегом, то и здесь динамика позитивная и даже, как выразился Удалов, «космическая»: кредитов на автомобили с пробегом выдано существенно больше, чем год назад. В количественном выражении рост в 3,5 раза, а в денежном – в 4,5 раза.

Доля выдач «пробега» от всех автокредитов (по тем банкам, которые участвовали в мониторинге*) составила в марте 59% – в штуках и 54% – в рублях. То есть мы видим, что сейчас доля выдач кредитов на подержанные автомобили уже превосходит выдачи на новые автомобили.

Подробнее о финансовой ситуации на авторынке эксперты агентства «АВТОСТАТ» расскажут 20 апреля в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка: кредитование, страхование, лизинг», причем фокус будет направлен на финансовые услуги рынка подержанных автомобилей.

* На основе данных 19 ведущих автокредитных банков и совместного мониторинга ситуации АВТОСТАТ+Frank RG

Фото: АВТОСТАТ