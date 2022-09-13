В России вступили в действие новые тарифы ОСАГО

Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев с 13 сентября расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов. Необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, сообщает пресс-служба Центробанка.

В Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) считают, что данное решение продолжит заданный курс на либерализацию тарифов ОСАГО и позволит более справедливо устанавливать стоимость «автогражданки» для разных категорий водителей. Так, сегмент такси является наиболее убыточным, стоимость полисов для него не покрывает размер выплат, производимых страховщиками по ДТП с участием таксистов. Соответственно, страховым компаниям приходится возмещать убытки за счет других сегментов водителей, что оказывает негативное влияние на рынок страхования ОСАГО в целом, в том числе усложняет жизнь и добросовестным автовладельцам. Расширение тарифного коридора позволит аккуратным низкоаварийным сегментам не платить за лихачей. Кроме того, предыдущие изменения тарифного коридора не оказали существенного влияния на стоимость ОСАГО, как показал опыт последних трех лет, в течение которых средняя цена оставалась на уровне около 5600 рублей.

«Для тех, кто ведёт себя на дороге не аккуратно, цена полиса будет закономерно расти. Это является важным элементом социальной справедливости, потому что если человек неуважительно относится к другим автомобилистам, регулярно подвергает транспортные средства участников дорожного движения повышенному риску попадания в ДТП и порой разбивает их, то такой водитель должен платить больше. Помимо этого, конкуренция между страховыми компаниями за обслуживание аккуратных и низкоаварийных водителей на отечественным рынке ОСАГО довольно велика. Для этой категории клиентов сильного роста цен не произойдет, потому что это невыгодно для страховщиков. Именно поэтому из года в год скидки для таких автовладельцев растут, например, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4 процентных пункта и составляет теперь 54% вместо 50%», – говорит руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Напомним, ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.