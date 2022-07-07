На запчасти для грузовиков в 2021 году потрачено почти 550 млрд рублей

В 2021 году в России было куплено 247,5 млн единиц различных запасных частей для грузовых автомобилей, что в денежном выражении составило 548 млрд рублей. Такие данные содержатся в обновленном отчете «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Больше всего денег из этой суммы было потрачено на шины, на долю которых пришлось около 36%, что эквивалентно 195 млрд рублей. Второй категорией в структуре финансовой емкости оказались масла и эксплуатационные жидкости, на которые ушло 55 млрд рублей, что соответствует доле в 10%. В тройку лидеров попали также узлы и детали топливной системы с долей рынка более 7% (40 млрд рублей).

Таким образом, эти три группы суммарно занимают более половины (53%) вторичного рынка запчастей для грузовиков. А вот доля каждой из оставшихся групп составляет менее 6%. О том, сколько денег было потрачено на них, можно узнать здесь.

Фото: DAF