Льготные автокредиты вернутся в ближайшее время

Минпромторг РФ ожидает, что госпрограмма льготного автокредитования заработает в ближайшее время. Об этом агентству «АВТОСТАТ» заявили в пресс-службе ведомства, добавив, что в настоящее время прорабатываются параметры реализации программы, в том числе финансирование и ожидаемый объем продаж.

Напомним, на прошедшем недавно отраслевом совещании под руководством президента России Владимира Путина было принято решение выделить 20,7 млрд рублей на поддержку спроса на автомобили в России в 2022 году, в том числе 10,2 млрд рублей – на госпрограмму льготного автокредитования.

По оценкам заместителя лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александра Потапова, сумма в 10 млрд может позволить просубсидировать с учетом текущих условий более 100 тыс. машин при этом диапазон сумм, как ожидается, будет расширен.

«Важно отметить, что госпрограмма исторически распространялась только на автомобили, произведенные на территории России. А с учетом закрытия/остановки сборки части западных марок на локализованных производствах она может оказать гораздо меньший эффект на рынок, чем требуется. В целом, с учетом текущих проблем с поставками и комплектующими удовлетворить возникший с возобновлением выдачи льготных автокредитов будет проблематично и, скорее всего, приведет к еще большему дефициту машин. Как следствие, цены на них пойдут вверх, что может стать реальной проблемой для успеха госпрограммы», – рассуждает Александр Потапов.

В свою очередь, генеральный директор компании «Газпромбанк Автолизинг» Лилия Маркова отмечает, что на фоне падения платежеспособности населения и роста отпускных цен на автомобили заемные средства при сохранении приемлемой ставки рефинансирования для многих остаются единственной возможностью решить вопрос со средством передвижения. Проникновение кредитования в легковом сегменте составляет около 60%, лизинга – около 13%. У марки LADA – многолетнего лидера по продажам на отечественном рынке – по собственной кредитной программе реализовывается свыше 30% машин. «Так что спрос на займы есть, а поддержка со стороны государства сделает их лишь привлекательнее», – резюмирует Лилия Маркова.