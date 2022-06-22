Центробанк планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО

Центробанк объявил о готовящемся расширении тарифного коридора по ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% в обе стороны в связи с резким подорожанием запчастей. Так, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками индивидуально для каждого водителя в диапазоне 1646 рублей на нижней границе и 7535 рублей на верхней. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны, говорится в сообщении регулятора.

Как отмечается, необходимость корректировки базовых тарифов подтверждена актуарными расчетами, которые учитывают актуальные данные о стоимости запчастей. Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих справочников рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО. В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных.

Помимо расширения тарифного коридора ЦБ РФ также планирует пересмотреть территориальные коэффициенты для некоторых регионов. Автомобилисты населенных пунктов, в которых ситуация с мошенничеством улучшается, могут ожидать снижения данного коэффициента, что окажет положительное влияние на стоимость «автогражданки».

Напомним, ранее Банк России уже неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации тарифа, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. Так, в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.