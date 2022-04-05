Что мешает автодилерам самим продавать кредиты и страховки? Взвешиваем «За» и «Против»

Автодилеры впервые стоят лицом перед новой угрозы для бизнеса: кредитная доля и доход от банков и страховых компаний у них сократились в разы. Как в этих условиях оптимизировать бизнес, сократить затраты и сохранить эффективность? Об этом пойдет речь завтра, 6 апреля (в 16-00 мск), на круглом столе - в рамках форума «FinAuto - 2022».

Тема круглого стола заявлена так: «Единое окно дилера: продажа кредитов и страховок в отделе продаж». Организатор форума - аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - решил собрать в одном месте всех ключевых «полевых» игроков. Участники - дилеры, банки, страховые компании, представители IT-платформ - обсудят возможности объединения продаж автомобилей и финансовых услуг. И постараются вместе ответить на вопросы: что мешает сегодня продавцам-консультантам дилерских центров продавать страховки и финансовые продукты; могут ли отделы продаж дилера продавать автомобили в кредит; как следует изменить процесс и мотивацию сотрудников, чтобы это стало выгодным.

Следить за ходом этого интересного и важного диспута можно будет не только вживую, но и в режиме онлайн, присутствуя на круглом столе виртуально. Зарегистрироваться для бесплатного участия в форуме можно здесь.