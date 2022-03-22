На покупку премиальных автомобилей с пробегом потрачено более 1 трлн рублей

В 2021 году россияне приобрели 602 тыс. подержанных легковых автомобилей премиальных марок, потратив на это в общей сложности 1 трлн 030 млрд рублей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки к форуму автобизнеса «FinAuto – 2022. Финансовые инструменты рынка».

Больше всего денег в минувшем году жители нашей страны потратили на покупку легковых машин с пробегом марки Mercedes-Benz – 284,5 млрд рублей. На второй строчке расположился другой немецкий бренд – BMW (260 млрд рублей). Третье место принадлежит японскому Lexus, на покупку подержанных автомобилей которого было потрачено 133 млрд рублей.

В пятерку лидеров здесь также вошли немецкий Audi (115 млрд рублей) и английский Land Rover (78,5 млрд рублей). Таким образом, на эти пять марок приходится около 85% всех денег, потраченных на покупку б/у машин премиум-сегмента. При этом на каждый из оставшихся брендов ушло менее 50 млрд рублей.

О развитии финансовых инструментов авторынка (кредитование, страхование, лизинг) подробно расскажут наши эксперты на форуме автобизнеса «FinAuto – 2022», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 апреля в Москве. Формат участия – офлайн и онлайн. Более подробная информация доступна по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ