УАЗ в 2021 году получил 1,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Ульяновский автозавод по итогам 2021 года получил 1,276 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в 2,096 млрд рублей годом ранее. Выручка компании выросла на 29,3% до 45,879 млрд рублей, следует из отчетности УАЗа.

Как пишет агентство «Финмаркет», валовая прибыль УАЗа в прошлом году составила 6,069 млрд рублей (+25,6%). Коммерческие расходы снизились на 4,9%, управленческие – на 5,5%,. Прибыль от продаж УАЗа по итогам 2021 года составила 1,1 млрд рублей против убытка от продаж в 393 млн рублей годом ранее. Доналоговая прибыль УАЗа составила 1,46 млрд рублей (доналоговый убыток в 2020 году – 2,5 млрд рублей). Превышение доналоговой прибыли над прибылью от продаж обусловлено получением дохода от участия ООО в других организациях (892 млн рублей), которого не было в предыдущем году.

По итогам 2021 года Ульяновский автозавод выпустил 41442 автомобиля, что на 16,7% выше показателя предыдущего года. Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», производство которого увеличилось на 10% и составило 15346 машин. При этом треть из данного количества пришлась на версии с автоматической коробкой передач. Стоит также отметить коммерческую модель УАЗ «Профи», чей выпуск вырос почти в 2 раза до 4996 экземпляров.

В прошлом году Ульяновский автозавод сократил продажи в России на 11% до 32420 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,9% против 2,3% годом ранее, согласно данным АЕБ. Самой продаваемой моделью УАЗ остается внедорожник «Патриот», на котором остановили свой выбор 13057 покупателей (-22%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 11884 реализованных машины (-9%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 3819 экземпляров, что на 42% лучше результата за 2020 год. Кроме того, в 2021 году УАЗ поставил на экспорт 5703 машины (+57%), в том числе 1717 единиц для рынков дальнего зарубежья и 3986 автомобилей – для стран СНГ.

В феврале 2022-шо стало известно, что компания «Соллерс Авто» и китайский автопроизводитель Chery Automobile ведут переговоры о масштабном партнерстве в России, которое включает в себя не только производство автомобилей на мощностях Ульяновского автозавода, но и развитие новых технологий в области электротранспорта, перспективных модулей и материалов для автопрома. Зафиксировать конкретные параметры совместного проекта планируется до середины 2022 года.

Между тем, ранее Ульяновский автозавод подтвердил закрытие всех новых проектов: в частности, прекращена разработка рамного внедорожника, который должен был заменить модель «Патриот».

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Фото: УАЗ