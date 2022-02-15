Каждый третий автомобиль Mitsubishi в январе 2022 года был продан в кредит

По итогам января 2022 года 33% автомобилей Mitsubishi было продано в кредит с АО МС Банк Рус – это на 49% больше, чем годом ранее. При этом самой популярной моделью Mitsubishi среди заемщиков остается кроссовер Outlander, который в прошлом месяце приобрели в кредит 41% покупателей, сообщает пресс-служба кредитной организации. Самую высокую кредитную долю МС Банк Рус зафиксировал среди покупателей Eclipse Cross – 56%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Mitsubishi реализовали 2054 автомобиля – в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Бестселлером марки в нашей стране является кроссовер Outlander, чьи продажи в прошлом месяце выросли на 93% и составили 1155 машин. Второй по популярности моделью Mitsubishi стал рамный внедорожник Pajero Sport с показателем 446 реализованных автомобилей против 31 машины годом ранее. Третье место в рейтинге продаж занял компактный кроссовер Mitsubishi ASX, на котором остановили свой выбор 369 покупателей (+62%).

Во сколько обходится содержание автомобиля Mitsubishi (и не только), можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АО МС Банк Рус