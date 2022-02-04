Финансы в программе «ForAuto - 2022»

16 февраля в рамках форума автомобильного бизнеса «ForAuto - 2022» запланирован финансовый блок программы с участием приглашенных экспертов. Рассмотрим главные тренды в автокредитовании и страховании на начало 2022 года, познакомимся с новыми технологиями онлайн-продаж и инструментами.

Спикеры - советник президента РСА Михаил Порватов, Владимир Шикин (Национальное бюро кредитных историй), Евгения Гаврина (Газпромбанк Автолизинг), Вячеслав Михайлов (ВТБ Лизинг), Алексей Бородавин (Росбанк Авто), Денис Мусиенко (Тинькофф), Станислав Сухов (Frank RG) - примут участие в большом круглом столе, поделятся итогами ушедшего года и дадут свои прогнозы на 2022-ой, расскажут о новых проектах, рассчитанных на автодилеров и дистрибьюторов, продемонстрируют успешные кейсы.

Выгоды перевода автолизинга в онлайн, выигрышные стратегии лидеров автокредитования, новые повороты в вопросах страхования транспортных средств, особенности текущего момента на авторынке - все это мы обсудим с ними на форуме.

Наши участники традиционно - дилеры и дистрибьюторы, руководители и представители лизинговых, страховых и консалтинговых компаний, банков и кредитных учреждений, IT-компании, а также все, кто в той или иной степени связан с автомобильным миром.

Присоединяйтесь! Посмотреть программу форума и зарегистрироваться для участия в нем можно здесь.

Партнеры форума: