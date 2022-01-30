Каждый четвертый автомобиль Renault в 2021 году был продан в кредит

По итогам 2021 года с помощью розничной программы Renault Finance российским клиентам было продано более 34 тыс. автомобилей Renault, что составило 26,2% в общем объеме реализации марки. При этом каждый второй кредит оформлен по программе «Поехали!» с остаточным платежом, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Стоит отметить, что осенью 2021-го обновился сервис одобрения онлайн-кредитов: он стал более удобным и последовательным, пользователю достаточно ввести минимум данных для получения предварительного согласования. После этого он может органично получить полное одобрение кредита, авторизовавшись через «Госуслуги».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году российские дилеры Renault реализовали 131552 автомобиля – на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 7,9% против 8,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание автомобиля марки Renault (и не только) – подскажет «Калькулятор оценки стоимости владения».

Фото: Renault