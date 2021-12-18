ТОП-10 лизинговых компаний по объему нового бизнеса

Любопытная ситуация сложилась в России в 2021 году с объемом нового бизнеса: по данным рейтингового агентства «Эксперт», только за 9 месяцев текущего года он сумел вырасти в стране на 54% и достиг исторического максимума в более чем 1,5 трлн рублей.

При этом, как отмечают эксперты, основным драйвером такого роста стал автолизинг, который увеличил объемы нового бизнеса еще больше - на 65%. При этом доля сегмента выросла с 43% до 47%. Ключевыми факторами, повлиявшими на объемы, специалисты назвали высокий спрос со стороны малого и среднего бизнеса, который спровоцировал рост интереса к автолизингу, на фоне дефицита автомобилей и роста цен на них. Среди других трендов указанного временного периода – рост проникновения лизинга в продажи.

Согласно данным агентства, первенство среди лизинговых компаний* по объему нового бизнеса за 9 месяцев 2021 года возглавил «Газпромбанк Лизинг» с показателем 150,103 млрд рублей. На втором месте располагается «ВТБ Лизинг» (141,139 млрд рублей), на третьем – «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (124,090 млрд рублей).

Далее следуют «Государственная транспортная лизинговая компания» (108,068 млрд рублей) и «Европлан» (106,287 млрд рублей). В ТОП-10 здесь также вошли: «Альфа-Лизинг» (89,896 млрд рублей), «Балтийский лизинг» (66,109 млрд рублей), «РЕСО-Лизинг» (63,750 млрд рублей), «ПСБ Лизинг» (60,739 млрд рублей) и «Сименс Финанс» (53,318 млрд рублей).

Эксперты считают, что по итогам года в целом объем рынка лизинга может вырасти на 55% по сравнению с 2020 годом. При этом автолизинг продолжит оставаться драйвером дальнейшего роста и в 2022 году. Повышению активности в данном сегменте будут способствовать и инфраструктурные проекты, связанные со строительством, и потребность в обновлении автопарка, и сохранение программ господдержки. В 2021 году на программу поддержки автолизинга государством было выделено 3,8 млрд рублей, на следующий год обсуждается возможность выделения 5 млрд рублей.

Тем не менее, считают эксперты, темпы роста автолизинга уже не будут такими взрывными, как в 2021 году. По базовому сценарию, в 2022 году он покажет увеличение не более чем на 6%.

* В исследовании по итогам 9 месяцев 2021 года приняли участие 114 лизинговых компаний, объем нового бизнеса которых составляет около 97% всего лизингового рынка.

Фото: Газпромбанк Автолизинг