Автомобильный маркетплейс РГС Банка Банкавто вышел в регионы

Маркетплейс Банкавто (цифровая платформа РГС Банка по покупке и продаже автомобилей) вышел в регионы. До конца года планируется начать сотрудничество с крупнейшими дилерскими сетями более чем в 20 субъектах РФ. Первым федеральным партнером проекта стала сеть автосалонов «Экспокар», представленная в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде.

Начатое весной сотрудничество с партнером в московском регионе было расширено на остальные города присутствия компании, а склад платформы автомаркета увеличился при этом более чем на 500 новых и подержанных автомобилей. В общероссийском каталоге #банкавто на сегодня представлены уже более 13 тысяч автомобилей 34 брендов по новым машинам и 70 брендов – по авто с пробегом.

Банкавто – автомобильный маркетплейс нового поколения с интуитивно понятной и прозрачной системой: от выбора машины до одобрения кредита всего за 15 минут в случае необходимости. Все представленные автомобили действительно есть в наличии на складах партнеров и доступны к бронированию перед покупкой, а цены фиксированные и не изменятся при приезде в автосалон. Автомобиль легко подобать точно по своему запросу благодаря подробным фильтрам сортировки (цена, комплектация, технические характеристики, цвет и др.). Все предварительные этапы приобретения машины можно пройти онлайн – без лишних звонков и траты времени, а к дилеру приехать один раз – забрать автомобиль.

Автомаркет отличает не только комфорт и скорость онлайн-покупки машины, но и полная безопасность. Новые автомобили доступны на платформе от официальных дилеров, которых в списке партнеров #банкавто уже порядка тридцати в одном только московском регионе. А автомобили с пробегом легко проверить: например, узнать про историю обслуживания или аварийное прошлое (ДТП, пробег и пр.).

«Будущее #банкавто – это универсальная платформа, на которой можно получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Уже сейчас клиентам доступны услуги покупки и продажи автомобилей, в том числе между частными лицами, онлайн-бронирование, оценка машины и трейд-ин, а также сервисы кредитования, страхования, в том числе ОСАГО, и рассрочки. Наш маркетплейс успешно охватывает все больший спектр автомобильных услуг и дилерских сетей. Пришло время расширить географию и предложить нашим клиентам автомобили, доступные к покупке и в других регионах нашей страны», - отметил директор фабрики цифровых проектов РГС Банка Денис Мавланов.

Фото: РГС Банк