В 2020 году на запчасти для грузовых автомобилей потрачено около 500 млрд рублей

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2020 году емкость вторичного рынка автокомпонентов и запасных частей для грузовых автомобилей в России составила 245 млн единиц, что в денежном выражении эквивалентно 497 млрд рублей.

При подготовке отчета «Расчет емкости рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей в России» эксперты агентства определили основные параметры этого рынка и выделили его основные сегменты.

Так, больше всего денег в прошлом году было потрачено на шины для грузовиков – на их долю в финансовом исчислении пришлось порядка 35% от общего объема рынка, или 171 млрд рублей.

Второй по емкости категорией оказались масла и эксплуатационные жидкости, на которые было потрачено 47,5 млрд рублей, что составляет долю около 10%. В тройку лидеров попали также узлы и детали топливной системы с долей более рынка 7% (37 млрд рублей).

Отметим еще детали тормозной системы, на которые пришлось около 6%, или 28,5 млрд руб. таким образом, суммарно эти четыре сегмента занимают 57% рынка в денежном выражении. А вот емкость рынка каждой из оставшихся групп запчастей составляет менее 5%.

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