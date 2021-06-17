РГС Банк увеличил лимит кредитования автомобильной группе «АВИЛОН» до 4,1 млрд рублей

РГС Банк, банк для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса, увеличил лимит кредитования Автомобильной Группе «АВИЛОН» до 4,1 миллиарда рублей. Финансирование в формате возобновляемых кредитных линий направлено на пополнение оборотных средств и приобретение новых автомобилей. Кроме этого, на Автомобильную Группу установлен документарный лимит – на исполнение государственных и муниципальных контрактов.

В рамках кредитных программ предусмотрена ежемесячная выплата только процентов, а оплата основного долга – в конце срока. Срок сделок – от 2 до 5 лет.

На сегодняшний день АГ «АВИЛОН» имеет в своем портфеле 30 автомобильных брендов, в том числе премиальных. По итогам 2020 года группа реализовала 32 179 автомобилей, а выручка компании составила более 108 млрд рублей.

«Благодаря сложившемуся доверию, РГС Банку и Автомобильной Группе «АВИЛОН» удалось успешно согласовать условия финансирования, несмотря на непростую рыночную конъюнктуру. Мы нацелены на дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства», - подчеркнула Анна Гордеева, директор по корпоративному бизнесу РГС Банка.

«РГС Банк не словом, а делом подтверждает свой статус специализированного банка для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Партнерство помогает АГ «АВИЛОН» активно развивать направления деятельности и совершать успешные сделки при поддержке РГС Банка», - поделился Александр Волчков, заместитель генерального директора АО «ГК АВИЛОН».

Фото: АВИЛОН