На новые автомобили жители РФ потратили почти 1 триллион рублей

На покупку новых легковых автомобилей россияне за 4 месяца 2021 года потратили 971,4 млрд рублей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 39% больше, чем в январе – апреле прошлого года.

Несмотря на продолжающийся рост цен, емкость рынка увеличилась вследствие роста продаж новых машин, который по итогам 4 месяцев нынешнего года составил 24%.

Примерно десятая часть всей емкости рынка за указанный период пришлась на автомобили отечественных марок – LADA и УАЗ. На их покупку было потрачено 94 млрд рублей – на 49% больше, чем в январе – апреле 2020-го. Соответственно иномарок было куплено на сумму 877,4 млрд рублей (+38%), что составляет чуть более 90% всей емкости рынка.

Как дальше будет складываться ситуация с финансовыми инструментами рынка? Об этом и многом другом рассказали эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021», который провело агентство «АВТОСТАТ». Видеозапись прошедшего мероприятия можно получить по ссылке.