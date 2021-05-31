Средняя премия по ОСАГО с начала года снизилась в Москве и Санкт-Петербурге

Средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц за январь-апрель 2021 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Москве на 5,8% до 7743 рублей, а в Санкт-Петербурге – на 1,4% до 7261 рубля. В целом по стране средняя премия по обязательной «автогражданке» для автомобилей физлиц за в отчетный период осталась на уровне прошлого года и составила 5416 рублей, гласят данные Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в целом по стране остается неизменной с начала 2020 года несмотря на существенный рост стоимости запчастей, при этом в 2019 году средняя стоимость обязательной «автогражданки» снизилась по сравнению с 2018 годом на 5%», – отметил президент РСА Игорь Юргенс. Он напомнил, что тенденция к росту стоимости запчастей и, соответственно, росту страховых выплат, наметилась в 2020 году в результате скачка курсов валют и закрытия границ из-за пандемии. Рост цен достигал 23%, а с 15 марта 2021 года РСА ввел в действие новые актуализированные справочники средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ, по которым рост выплат составляет в среднем 16% по сравнению с выплатами более стабильного в отношении колебаний курса валют и стоимости запчастей 2019 года.

«Такие результаты оказались возможны благодаря проводимой Центральным банком реформе тарифообразования обязательной «автогражданки», из-за которой тариф стал определяться с учетом степени аварийности конкретного автовладельца. В результате конкуренция страховых компаний за безубыточных автовладельцев, – а к ним относится большинство автовладельцев РФ, – усилилась. Поэтому несмотря на то, что рост стоимости запчастей по-прежнему давит на ценообразование в ОСАГО, мы видим, что средняя премия остается неизменной, а безаварийные автовладельцы платят за полис меньше», – констатирует Игорь Юргенс.

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