Более трети автомобилей KIA в апреле проданы в кредит

Более 6 тыс. новых автомобилей KIA в апреле были приобретены с использованием кредитных предложений KIA Finance, что составило 35% в общем объеме реализации марки в России. По итогам четырех месяцев 2021 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось свыше 21 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле российские дилеры KIA реализовали 19101 автомобиль – в 4,4 раза больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2021 года в России было продано 70725 автомобилей KIA, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,7% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Найти автомобили этой и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: KIA