РГС Банк и Geely запустили федеральную кредитную программу по ставке от 3,4% годовых

РГС Банк и компания Geely продолжили стратегическое сотрудничество в рамках федеральной программы кредитования розничных клиентов.

Теперь клиенты банка могут получить специальные условия на покупку новых автомобилей марки Geely в рамках субсидирования ставки производителем. Оформить кредит по привлекательной ставке от 3,4% годовых можно в любом офисе кредитной организации или дилерском центре партнерской сети.

В рамках федеральной программы заём выдается в рублях, на срок от 2 до 6 лет и на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей. Ставка по кредиту зависит от суммы первоначально взноса, срока кредита и условий страхования, по которым возможен дисконт до 4,4%. При этом кредит на автомобиль можно оформить и без первоначального взноса. Залог ТС обязателен.

По продукту также предусмотрена возможность оформления кредита с остаточным платежом сроком на 3 года, с первоначальным взносом от 20% и под 7,5% годовых, при заключении полиса добровольного личного страхования. Такой подход позволяет снизить сумму ежемесячных платежей по сравнению с классическими кредитами на покупку автомобиля и погасить остаточный платеж в последнюю дату.

И наконец, в РГС Банке запущена эксклюзивная специальная программа на модель Geely Coolray 1.5Т LP Comfort, по которой покупка в кредит возможна без первоначального взноса, на срок до 7 лет, на сумму от 300 тысяч до 3 млн рублей, по ставке от 7,5%.

Сделка по автокредитованию может быть совершена в день обращения в течение часа и всего по двум документам. При этом дополнительным преимуществом для клиентов банка станет возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.