Платформа eCredit: 51% заявок на кредит рассматриваются банками меньше, чем за 15 минут

Пять лет назад, чтобы получить автокредит, клиенту требовалось ждать оформления заявки и одобрения банков не менее часа. Ну, а если человек хотел сравнить условия по кредиту сразу в нескольких банках (к тому же некоторые из них могли отказать в выдаче денег) - процесс растягивался еще больше.

На помощь пришла цифровизация и новый продукт - платформа eCredit. В ее основу разработчики заложили простую идею: одну кредитную заявку можно «одним кликом» раскидывать сразу в несколько разных банков и обрабатывать полученные ответы в рамках одной электронной системы. Сегодня eCredit интегрирован с кредитными конвейерами уже 19 банков - такая интеграция позволяет убрать ручные процессы. Все заявки обрабатываются системами автоматически без участия людей. Еще 10 банков продолжают работать через электронную почту.

При этом уровень одобрения заявок составляет до 78%, а средняя скорость рассмотрения достигла 23 минут. И это еще не предел, считает директор по работе с финансовыми партнерами eCredit Нино Шмеркина. Процесс покупки автомобиля может стать еще более комфортным.

«Если посмотреть на историю, которая была в 2018 году, - отмечает Нино, - 43% клиентских заявок обрабатывались в период «до часа». В 1 квартале 2021 года мы видим, что в диапазон «до 15 минут» укладывается рассмотрение 51% кредитных заявок. Это результат цифровизации. Мы помогли банкам «сделать цифру», помогли совершить необходимые интеграции, и дилеры начали продавать автомобили гораздо быстрее...».

Сегодня eCredit - это весь F&I в одной платформе: кредиты + страховки + допуслуги. Иметь под рукой инструмент, в котором «все включено» в одном флаконе - это уже требование времени: отдел продаж дилерского центра освобождается не только от вороха бумаг, но и от большой рутины в работе.

«Когда все собрано в одной платформе, это делает сделку достаточно простой – выбор автомобиля, выбор кредитной программы, выбор страхования. И это делает очень простым и понятным конечное предложение для покупателя. Я думаю, что все это в итоге приведет к росту прибыльности…», - считает Мария Лобанова, руководитель Chery Finance. В этой компании используют возможности платформы eCredit еще и для дилерской отчетности.

«По своему опыту могу сказать, что у нас сильно сократилось время рассмотрения отчетов. - продолжает Лобанова. - Благодаря такой цифровизации наши дилеры получили возможность практически «месяц в месяц» пользоваться субсидией. Когда мы собирали всю отчетность в табличках эксель - все знают, как это тяжело сводить - было много ошибок, а соответственно и отказов. Дилеры нервничали, мы тоже, потому что нам хотелось их поддержать. Но на составление отчетов у нас уходило месяца по два. А сейчас - мы в пределах месяца получили отчет, быстренько его одобрили, разослали - и все…».

Руководитель eCredit Кирилл Ларин видит задачу своей компании в том, чтобы помогать автобизнесу продавать больше автомобилей: «Мы хотим повысить эффективность дилеров и сделать так, чтобы у нас один отдел - продаж - продавал бы все продукты. Вторая история - хотим, чтобы сотрудники дилерских центров перестали быть ходячими энциклопедиями. Для этого им нужен нормальный интерфейс - такой же, как айфон или андроид, чтобы люди интуитивно им пользовались. Третья история - хотим убить бланки строгой отчетности и все, что связано с документооборотом и бумагой. То есть, мы хотим спасти леса от вырубки (их вырубают для производства бумаги), и чтобы везде были электронные процессы - электронные подписания, электронные сделки, электронные полисы».