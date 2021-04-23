Кредитная электронная сделка или как выдать автокредит за 15 минут

Почему сеть магазинов «М-видео» может оформлять сложную бытовую технику в кредит за каких-то 15 минут, а автодилеры - нет? Нужно упростить процесс, сделать его более удобным и менее растянутым по времени, решили в компании eCredit и в рамках конференции «FinAuto-2021», которая состоялась 21 апреля, объявили о запуске своего нового пилотного проекта - eПодпись.

Разработчики исходят из того, что на сегодняшний день выдача кредита - самый сложный и самый долгий процесс при продаже автомобиля. Он занимает от 2 до 6 часов. При этом должно быть соблюдено много разных условий. Клиенту при проведении такой кредитной сделки с одной стороны - страшно, а с другой - хочется, чтобы сам процесс занял как можно меньше времени. В идеале - не больше 20 - 25 минут, поставить пару подписей и тут же уехать из дилерского центра на своем новом автомобиле.

У автопроизводителя - свои ожидания от подобной сделки. Он хочет, чтобы процесс подписания кредитных документов также был очень быстрым, и чтобы клиент тут же пошел к своему автомобилю в прекрасном, приподнятом настроении. Реальность, конечно же, отличается…

Чтобы ускорить процесс заполнения документов, необходимых для получения кредитных средств, в компании eCredit решили ввести в процесс электронную подпись, которой клиент сможет подписывать документы и на стадии подачи заявки на кредит, и при выдаче кредита и завершении сделки.

Важно, что технология постановки eПодписи не предполагает участия дилера, она полностью автоматизирована, а соответственно не предполагает ошибок, связанных с человеческим фактором. Главное - она юридически значима и безопасна. Разработка велась совместно специалистами eCredit и ведущими компаниями-разработчиками - Abanking и SafeTech, которые специализируются на разработке программного обеспечения для банков и технологий в области безопасности.

На данный момент известно, что в пилотном проекте примут участие два банка-партнера eCredit.