Росбанк: дилеры готовы выдавать кредиты через eCredit

Росбанк Авто запустил оформление кредитной сделки и выдачу кредита через платформу eCredit. Теперь сотрудник дилера может сам оформить кредит без участия сотрудника банка. Это актуально для тех дилерских центров, где не представлены сотрудники Росбанка.

Теперь внутри eCredit дилер может сам установить необходимые параметры кредита и получить сформированную банком кредитную документацию, подписать ее и проставить статус «Кредит оформлен». Это позволит не тратить время на вызов сотрудника банка и сократит шансы, что клиент передумает или откажется от сделки.

«Максимальная автономность дилера при оформлении кредита - это, в первую очередь, хороший способ ускорить процесс продажи автомобиля и повысить уровень удовлетворенности клиента», – считает Кирилл Ларин (eCredit).

«Мы сами как клиенты периодически покупаем машины, - комментирует Алексей Бородавин (Росбанк). - Мне очень не нравится, когда приходишь в салон купить машину и там застреваешь на день, хотя, вроде, можно все решить за час. Но ты там ходишь от одного человека к другому и каждому о себе что-то рассказываешь. А сейчас такое решение появилось, что ты один раз рассказал - и все работает…».

В идеале многим хочется иметь один отдел - продаж - который продавал бы все продукты. И eCredit свою задачу видит как раз в том, чтобы дать такое технологическое решение дилерскому сообществу. А еще специалисты eCredit хотят, чтобы сотрудники отделов кредитования-страхования перестали быть ходячими энциклопедиями.

Мария Лобанова, руководитель Chery Finance: «Очень сложно для отдельно взятого человека помнить, когда какие кредитные ставки менялись (а они постоянно меняются), когда какие тарифы закончились, какие страховые компании какие скидки предлагают и прочее. А если учесть, что многие дилеры Chery мультибрендовые - при таком объеме информации, которую надо держать в голове, специалисту отдела продаж или кредитному специалисту невозможно удержаться от ошибок. Человеческий фактор не способен долго выдерживать подобные нагрузки».