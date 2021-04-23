Онлайн-одобрение кредита становится обязательным сервисом на сайте производителя или дилера

Кредит Онлайн - модуль платформы eCredit, который используется на сайте и дает возможность клиенту дилера или автопроизводителя рассчитать кредит, заполнить анкету и получить решение банка за 10 - 15 минут, не выходя из дома.

«Кредит Онлайн стал уже массовым сервисом. Толчком послужила пандемия и необходимость предоставлять дистанционные сервисы клиентам. Впервые я вижу, что меньше, чем за год, мы успели сделать такое количество установок. Решение пользуется большой популярностью со стороны дилеров и автопроизводителей», – комментирует Лилия Ермакова, директор по работе с клиентами eCredit.

Кредит Онлайн установлен на сайтах семи автопроизводителей и готовятся еще четыре запуска. Более 50 дилерских холдингов уже установили Кредит Онлайн. Также Кредит Онлайн интегрирован в продукты для дилеров у двух ведущих разработчиков - компаний TradeDealer и Kodix.

К «Кредит Онлайн» подключены семь банков, и этот список в ближайшее время будет увеличен. Уровень одобрения заявок на автокредит остается неизменно высоким - почти 50% всех заявок одобряются. По сравнению с другими видами кредитов - это очень высокий показатель. Каждый второй одобренный клиент в итоге покупает автомобиль в кредит - это также очень высокий уровень конверсии.

В прошлом году был запущен кредит-онлайн и на сайте Mazda. В мае, в разгар пандемии. Таким образом, этот сервис работает уже больше десяти месяцев. «Для нас это дополнительный канал хорошего клиентского опыта, дополнительный канал лидогенерации, - говорит представитель Mazda Кирилл Лучкин. - Мы на это смотрим так, потому что мы, как импортер, ничего не продаем. Но мы видим свою задачу в обеспечении достойного уровня сервиса для клиентов и для наших партнеров-дилеров».

С одной стороны, клиент получает хороший и простой клиентский опыт. Ты можешь в любой точке мира, сидя на диване, получить одобрение по кредиту. И даже если ты не дошел до финала - кто-то боится подавать кредитную заявку онлайн - но при этом оставил базовые клиентские данные и выбрал дилера, этот лид улетает к дилеру, и тот получает готового клиента, с которым может работать. Таким образом, получается еще и отдельная история про лидогенерацию, причем целевую.

На сайте KIA также недавно был запущен сервис с онлайн одобрением кредита на базе платформы eCredit. И хотя в KIA Motors считают, что промежуточные итоги этого проекта можно подводить не раньше, чем через год, однако не сомневаются в его эффективности. «На самом деле цель у нас у всех одна - сократить время, проведенное клиентом в дилерском центре, - комментирует проект представитель компании Степан Никулин. - Вторая задача - привести клиента из онлайн к дилеру, дать дилеру качественный лид. Сервис эти задачи решает. Мы пока только в начале пути, наши дилеры подключаются…».