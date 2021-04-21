FinAuto-2021: названы лучшие банки и страховые компании (по мнению дилеров)

Итогом прошедшего сегодня в Москве форума автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка» стало награждение лучших банков и страховых компаний, которых определили автодилеры. Представители агентства «АВТОСТАТ» и eCredit в рамках торжественной церемонии вручили победителям их награды.

За звание лучшего банка (по мнению дилеров) боролось 34 универсальных и кэптивных банка, а на титул лучшей страховой компании претендовали 14 участников. Победители и лауреаты были выбраны в ходе опроса, в котором приняли участие 36 дилеров из 27 городов РФ.

Среди универсальных банков победу одержал Росбанк Авто, набравший 32,6% голосов. Второе место занял Сетелем Банк (16,2%), третье – Совкомбанк (13,8%).

Лучшим кэптивным банком дилеры признали РН Банк, за который проголосовало 30,6% участников опроса. Вторую позицию тут занял Тойота Банк (26,1%), а третью – Фольксваген Банк Рус (17,8%).

Победу в номинации «Лучшая страховая компания» (по мнению дилеров) одержала ВСК с результатом 29,1%. В тройку лидеров здесь также попали АльфаСтрахование (21,6%) и РЕСО-Гарантия (14,2%).

Видео с церемонии награждения доступно на канале «Автостат ТВ».