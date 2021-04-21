FinAuto-2021: современные digital-технологии для вашего автобизнеса

Одна из сессий форума автомобильного бизнеса «FinAuto-2021», который проходит в Москве, называлась «Digital для финавто». Она посвящена современным цифровым технологиям, которые позволяют привлечь клиентов в автобизнесе.

Оксана Капорцева, директор департамента продаж компании «ELT поиск» представила продукты, которые предназначены для дилерских центров. На сегодняшний день – это шесть продуктов:

- UW. Страхование для дилеров и брокеров – сервис для расчета, оформления, сопровождения и учета договоров страхования

- UW. Страхование для лизинговых компаний – сервис для расчета, оформления, сопровождения и учета договоров страхования с учетом специфики лизинговых компаний

- UW. Кредитование – сервис для подбора, расчета кредитных продуктови отправок заявок в банк

- API – использование собственных интерфейсов для работы с UW

- UniPlan – CRM-система

- Analytics – оценка текущего ассортимента на рынке страхования.

Далее выступил Кирилл Ларин (eCredit). Универсальный калькулятор этой платформы позволяет сделать расчет ежемесячного платежа по автокредиту. При этом в расчет можно включить дополнительное оборудование и страховку. Кроме того, через eCredit можно оставить заявку в банки-партнеры и уже через 1 час оформить сделку. Отчетность и статистика теперь не на бумажных носителях, а онлайн. Вы можете иметь постоянный доступ ко всем метрикам в режиме реального времени.

Александр Левашов, генеральный директор «SteadyControl» рассказал, как увеличить продажи с новой парадигмой управления. Компания предлагает:

- отсутствие примитивных потерь денег

- максимальный уровень прибыли ежедневно

- быстрое решение проблем операционного управления.

Директор по продажам Дмитрий Старолетов (компания «ВЭР») сообщил о предлагаемых клиентам картах помощи на дороге, продленной гарантии, поручительстве и подборе кредита.

Представитель компании КБ-12 рассказал об инновациях F&I: нейронных сетях, роботах и продажах. Вместо обычного колл-центра компания предлагает использовать представителям автобизнеса инфоботов. Они проинформируют клиентов дешевле, чем это сделает реальный оператор.

Выступление участников сессии «Digital для финавто» можно посмотреть на канале «Автостат ТВ».