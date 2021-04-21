FinAuto-2021: современные digital-технологии для вашего автобизнеса

Одна из сессий форума автомобильного бизнеса «FinAuto-2021», который проходит в Москве, называлась «Digital для финавто». Она посвящена современным цифровым технологиям, которые позволяют привлечь клиентов в автобизнесе.
Оксана Капорцева, директор департамента продаж компании «ELT поиск» представила продукты, которые предназначены для дилерских центров. На сегодняшний день – это шесть продуктов:
- UW. Страхование для дилеров и брокеров – сервис для расчета, оформления, сопровождения и учета договоров страхования
- UW. Страхование для лизинговых компаний – сервис для расчета, оформления, сопровождения и учета договоров страхования с учетом специфики лизинговых компаний
- UW. Кредитование – сервис для подбора, расчета кредитных продуктови отправок заявок в банк
- API – использование собственных интерфейсов для работы с UW
- UniPlan – CRM-система
- Analytics – оценка текущего ассортимента на рынке страхования.
Далее выступил Кирилл Ларин (eCredit). Универсальный калькулятор этой платформы позволяет сделать расчет ежемесячного платежа по автокредиту. При этом в расчет можно включить дополнительное оборудование и страховку. Кроме того, через eCredit можно оставить заявку в банки-партнеры и уже через 1 час оформить сделку. Отчетность и статистика теперь не на бумажных носителях, а онлайн. Вы можете иметь постоянный доступ ко всем метрикам в режиме реального времени.
Александр Левашов, генеральный директор «SteadyControl» рассказал, как увеличить продажи с новой парадигмой управления. Компания предлагает:
- отсутствие примитивных потерь денег
- максимальный уровень прибыли ежедневно
- быстрое решение проблем операционного управления.
Директор по продажам Дмитрий Старолетов (компания «ВЭР») сообщил о предлагаемых клиентам картах помощи на дороге, продленной гарантии, поручительстве и подборе кредита.
Представитель компании КБ-12 рассказал об инновациях F&I: нейронных сетях, роботах и продажах. Вместо обычного колл-центра компания предлагает использовать представителям автобизнеса инфоботов. Они проинформируют клиентов дешевле, чем это сделает реальный оператор.
Выступление участников сессии «Digital для финавто» можно посмотреть на канале «Автостат ТВ».