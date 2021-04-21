На форуме автобизнеса «FinAuto-2021» прошел круглый стол

В рамках форума автомобильного бизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты авторынка», который сегодня в Москве проводит агентство «АВТОСТАТ», состоялся круглый стол. Его участниками стали представители KIA Finance, LADA Finance, Росбанк Авто, Тинькофф, ВТБ, Нильсен и других компаний.

Темами круглого стола были следующие:

- Уроки коронакризиса в автофинансовом секторе

- Среднесрочные и долгосрочные вызовы в экономике

- Онлайн-кредитование в постковидное время – единственный тренд?

- Стратегия взаимодействия банков и дилеров в новой реальности

- Беззалоговое автокредитование умерло?

- Кредитование автомобилей с пробегом – как конкурировать с потребительскими кредитами?

- Цифровая трансформация финансовых институтов производителей: что ждать рынку?

- Как трансформируются программы кэптивных банков под влиянием кризисных явлений?

- Balloon, Balloon-lite, Buyback – почему в России эти программы не так успешны, как в других странах?

- Лизинговые программы производителей – это лучшие лизинговые программы для дилеров?

- Где сейчас точки роста? Будет ли рост в сегменте физлиц под влиянием тренда «пользование VS владение»?

- Подписка: первые итоги, насколько выгодно производителю и клиенту?

Об итогах прошедшего круглого стола мы расскажем в ближайших публикациях. Следите за новостями на нашем сайте!