«Яндекс» купит 25% сервиса для автодилеров «еКредит»

«Яндекс» инвестирует в платформу для автодилеров «еКредит», которая помогает им и автомобильным брендам продавать машины в кредит. Об этом Forbes сообщили в пресс-службе компании. Сумму инвестиций «Яндекс» назвать отказался, но отметил, что в результате сделки получит 25% платформы.

«еКредит» создает платформу, на которой в едином интерфейсе представлены доступные предложения по кредитам и страховкам. «Это избавляет от необходимости оставлять заявки на сайтах всех банков и страховых компаний, давая возможность видеть их предложения в одном окне, – пояснил представитель «Яндекса». он. – Менеджер дилера, продавая машину в салоне, открывает на компьютере интерфейс «еКредит» и сразу может предложить клиенту самые оптимальные варианты по финансовым условиям кредита и страховки». Сам «Яндекс» выдавать автокредиты не планирует, уточнил представитель компании.

После сделки «еКредит» останется независимой компанией и продолжит развиваться самостоятельно, а «Яндекс» не будет влиять на операционные решения и работу платформы, сказал представитель IT-компании. Он также заверил, что «Яндекс» и «еКредит» не будут обмениваться данными пользователей за исключением тех сведений, которые они сами укажут, например, в заявке на расчет страховки.

Основатель и гендиректор платформы Кирилл Ларин рассказал Forbes, что сервис зарабатывает на лицензионных платежах. «Наши клиенты платят за пользование платформой. Мы не брокер и не имеем отношение к выданным кредитам или проданным страховкам», – пояснил он. По словам Ларина, с «еКредит» сейчас сотрудничают восемь автомобильных брендов и более 1500 автодилеров.

Ларин уточнил, что владельцем платформы является ООО «Кредитит». По данным СПАРК, эта компания зарегистрирована в 2016 году. С 2017 года ее единственным бенефициаром является сам Ларин. Основной вид деятельности – разработка компьютерного программного обеспечения.

Платформа «еКредит» занимается разработкой платформы для автодилеров с возможностью настроить любой финансовый и страховой продукт, отмечается на сайте компании. Там указано, что среди партнеров «еКредит» более 25 банков и 15 страховых компаний и поставщиков сервисных услуг. Платформа помогает быстрее получать одобрение банков на кредит и оформлять кредитную сделку. Менеджер автодилера получает возможность сравнить предложения по кредиту в случае более дорогой комплектации или установки дополнительного оборудования. Интерфейс кредитного калькулятора позволяет также добавить различные варианты страхования.

Также напомним, что 21 апреля агентство «АВТОСТАТ» проведет форум автобизнеса «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», генеральным партнером которого выступит «еКредит». Узнать о программе форума и зарегистрироваться на него можно по ссылке.

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