Более 30% автомобилей KIA в феврале проданы в кредит

Около 4,5 тыс. новых автомобилей KIA в феврале были приобретены с использованием кредитных предложений KIA Finance, что составило более 30% в общем объеме реализации марки в России. По итогам первых двух месяцев 2021 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 10 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба корейской марки. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале российские дилеры KIA реализовали 16516 автомобилей – на 3,5% меньше, чем годом ранее. По итогам первых двух месяцев 2021 года в России было продано 31567 автомобилей KIA, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 14,7%, согласно данным АЕБ.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.

Фото: KIA