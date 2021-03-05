С начала года по госпрограммам реализовано более 42 тысяч автомобилей

По итогам первых двух месяцев 2021 года в России с помощью государственных программ стимулирования спроса было продано более 42,5 тыс. автомобилей. Из них около 35,4 тыс. машин удалось реализовать по программе льготного автокредитования, остальные 7,1 тыс. автомобилей – по программе льготного лизинга. Об этом порталу Авто Mail.ru сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, отметив, что данные меры востребованы гражданами России и оказывают существенную поддержку российским и локализованным в нашей стране иностранным автопроизводителям.

Между тем, выделенные ранее на реализацию программы льготного автокредитования почти 8,9 млрд рублей оказались практически исчерпаны. В связи с этим Минпромторг планирует выделить дополнительные средства на реализацию льготных автокредитов.

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

Как будет дальше складываться ситуация в сфере автокредитования? Об этом и многом другом расскажут эксперты в рамках ежегодного форума «FinAuto-2021. Финансовые инструменты рынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 21 апреля.