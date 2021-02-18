Минпромторг может продлить программу льготного автокредитования

Минпромторг прорабатывает вопрос о выделении дополнительного госфинансирования на программу льготного автокредитования. Об этом агентству «Интерфакс» заявил глава ведомства Денис Мантуров, напомнив, что на эту программу в 2021 году уже выделено почти 8,9 млрд рублей. Поскольку программа эффективна и популярна, на нее могут выделить дополнительные средства.

По словам министра, в программе участвуют банки, прошедшие конкурсный отбор, в рамках которого каждый из них берет на себя обязательства по реализации определенного количества автомобилей. Интенсивность расходования средств, а также дату начала и окончания реализации программы банки вправе устанавливать сами, главное достичь заявленных показателей, отметил он.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, ​​что большинство банков временно приостановили выдачу льготных автокредитов, поскольку текущий лимит направленных на эти программы госсредств практически исчерпан.

«С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – считает начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. Так, по оценкам ВТБ, программа господдержки обеспечила более 40% в общих продажах новых автомобилей в январе.

Напомним, госпрограммы льготного автокредитования возобновили свое действие с первых дней 2021 года. В рамках программы льготного кредитования доступны автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему действуют для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины. В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana.

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