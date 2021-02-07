Почти каждый второй автомобиль KIA в январе был продан в кредит

По итогам января предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось около 5,5 тыс. клиентов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, с использованием кредитных предложений KIA Finance было приобретено 44% новых автомобилей KIA, сообщает пресс-служба корейской марки.

В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится свыше 60% от общего числа кредитных договоров. Как отмечается, этому способствует продление программ государственной поддержки льготного автокредитования: 87% кредитных сделок на покупку Rio в рамках кредитных предложений KIA Finance были сделаны с использованием программ государственной поддержки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 15051 автомобиль, что на 1% выше показателя годичной давности. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 15,8% против 15,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».