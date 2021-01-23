Каждый третий автомобиль Renault продается по фирменной программе автокредитования | АВТОСТАТ

Каждый третий автомобиль Renault продается по фирменной программе автокредитования

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Каждый третий автомобиль Renault продается по фирменной программе автокредитования

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По итогам 2020 года с помощью розничной программы Renault Finance российским клиентам продано 42653 автомобиля (33% от общего количества реализованных автомобилей за год). При этом каждый третий кредит оформлен по программе «Поехали» с остаточным платежом, сообщает пресс-служба французской марки.

Участие всего модельного ряда Renault в государственных программах автокредитования – «Первый автомобиль, «Семейный автомобиль», а с прошлого года «Поддержка для медицинских работников» и «Государственная программа с покупкой автомобиля в trade-in» – позволило передать клиентам более 26684 автомобилей, что составляет 21% продаж.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Renault реализовали 128408 автомобилей – на 11% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8%, согласно данным АЕБ.

Найти автомобили Renault (и других марок) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Renault

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиавтокредитованиеf&iфинансыrenault

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