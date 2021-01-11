Льготные автокредиты вновь стали доступны покупателям

Госпрограммы льготного автокредитования и лизинга возобновили свое действие с первых дней 2021 года. Ведущие российские банки и лизинговые организации, в том числе, Сетелем Банк, Фольксваген Банк Рус, Совкомбанк, РН Банк, Банк ВТБ, Русфинанс Банк, Лизинговая Компания «КАМАЗ», ВТБ Лизинг, Сбербанк Лизинг, Газпромбанк Лизинг, Контрол лизинг, Европлан подтвердили готовность обеспечить выполнение госпрограмм с начала 2021 года, сообщает пресс-служба Минпромтора РФ.

В 2021 году под условия программы льготного кредитования попадут автомобили, произведенные с 1 декабря 2020-го, а льготные условия кредитования по-прежнему будут действовать для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО. Максимальная стоимость автомобиля не должна превышать 1,5 млн рублей, первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.

В программах льготного автокредитования участвуют все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana. В программах льготного лизинга доступны УАЗ «Пикап», «Профи», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206, фургон LADA Largus, автомобили и шасси «Урал», ГАЗ «Соболь», «ГАЗель Бизнес», «ГАЗель Next», «ГАЗон», «Садко», Ford Transit, автомобили и шасси «КАМАЗ».

Напомним, ранее правительство России приняло решение о продлении государственных программ льготного автокредитования и лизинга до 2023 года. В 2021 году на льготное автокредитование будет выделено 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг – 3,84 млрд рублей.