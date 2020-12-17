Прогноз до 2025 года: ёмкость рынка новых автомобилей будет зависеть от цены на нефть

При работе над отчетом «Прогноз рынка до 2025 года» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в числе прочих параметров спрогнозировали и классический рыночный показатель – ёмкость рынка в денежном выражении.

Так, согласно их предварительной оценке, по итогам 2020 года следует ожидать падения ёмкости автомобильного рынка примерно на 4 – 5% относительно 2019 года. В 2021 году рост ёмкости рынка маловероятен, поскольку это напрямую зависит от роста экономики. Для этого, в свою очередь, необходим резкий рост мировых цен на нефть, хотя бы до среднегодовых значений 65 – 70 долларов за баррель. Однако, в мировых прогнозах и в проекте бюджета РФ пока фигурируют невысокие показатели – не выше 48 долл./ баррель.

Тем не менее, ёмкость авторынка в период 2022 – 2025 годов, без сомнения, будет увеличиваться, однако темпы этого роста вряд ли будут высокими. По нашим расчетам и оценкам, если в прогнозируемый период до 2025 года среднегодовая цена нефти Brent не превысит 53 – 55 долл./баррель, то не стоит ожидать объёмов продаж выше 1500 – 1550 тыс. новых автомобилей в год.

Более подробная информация по теме содержится в отчете «Прогноз рынка до 2025 года».

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