За 10 месяцев россияне купили в кредит более 735 тысяч автомобилей | АВТОСТАТ

За 10 месяцев россияне купили в кредит более 735 тысяч автомобилей

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За 10 месяцев россияне купили в кредит более 735 тысяч автомобилей

Продажи легковых автомобилей в кредит по регионам РФ
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Количество купленных в кредит автомобилей (новых и подержанных) за период с января по октябрь нынешнего года составило 735,6 тыс. единиц. Как отмечают в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), этот показатель на 6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года.

При этом в октябре было выдано 88,5 тыс. автокредитов – на 12% больше, чем год назад. Кроме того, октябрьский показатель выдач даже чуть превысил результат сентября (88,2 тыс. шт.).

В свою очередь, как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2020 года россияне купили 154,3 тыс. новых легковых машин – на 5% больше, чем годом ранее. А за 10 месяцев объем их покупок составил 1 млн 175 тыс. единиц (на 8% ниже уровня января – октября прошлого года).

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили автокредитование f&i

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