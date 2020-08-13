Покупка нового автомобиля по кредиту под 5,9% годовых – новые условия «Газпромбанка»

5,9% - это минимальная ставка по автокредиту от «Газпромбанка», доступная при сумме кредита от 1,5 млн рублей. При этом новый автомобиль оформляется в качестве залога банку, а также для получения этой низкой ставки заемщик должен оформить страховку жизни. Если клиент предоставляет в залог подержанный автомобиль, соблюдая остальные перечисленные условия, процентная ставка составит 6,4% годовых. Вопрос передачи автомобиля в залог обсуждается с банком – это не обязательное условие для заемщика, но может повлиять на размер ставки по кредиту. Без оформления автомобиля в залог ставка составит 6,9% годовых. Без страхования жизни действует надбавка 6 п.п.

Кроме того, на размер ставки по автокредиту влияет размер суммы займа: при сумме от 1 до 1,5 млн рублей минимальная ставка - 8,5%, до 1 млн рублей – 9,5%. При оформлении кредита на сумму до 1 млн рублей есть возможность получить денежные средства только по паспорту. На ставку не влияет наличие КАСКО, поэтому оформлять этот страховой полис не обязательно, но при желании его можно приобрести дистанционно у партнера банка. Ставка не зависит и от первоначального взноса — он может быть нулевым.

«Газпромбанк» запустил кредит на покупку автомобиля в феврале 2020 года, предоставив клиентам возможность пройти всю процедуру оформления полностью онлайн, без посещения отделения. Для оформления кредита достаточно оставить заявку на сайте и прикрепить фотографии необходимых документов. После одобрения заявки в удобное для клиента время представитель Банка доставит дебетовую «Умную карту», на которую будет начислен кредит. Ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока кредита. Если оплачивать автомобиль в дилерском центре «Умной картой», можно получить кэшбэк до 10 тыс. рублей. При этом у клиента есть возможность купить автомобиль не только у официального дилера, но и у частного продавца. Для передачи автомобиля в залог после покупки клиенту также не требуется ехать в отделение Банка. Заемщик предоставляет фотографии документов на транспортное средство по специальной ссылке, оставляя оригиналы у себя.