Более половины автомобилей KIA в июле проданы в кредит | АВТОСТАТ

Более половины автомобилей KIA в июле проданы в кредит

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Более половины автомобилей KIA в июле проданы в кредит

Автомобильный рынок России - 2020
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Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июле более 50% от розничных продаж автомобилей KIA. Между тем, за 7 месяцев 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось уже более 35 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба KIA. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 54% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 18038 автомобилей – на 4% меньше, чем год назад. По итогам же 7 месяцев 2020 года в России было продано 99257 автомобилей KIA, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи автокредитование f&i финансы kia kia rio

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