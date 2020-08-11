Более половины автомобилей KIA в июле проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в июле более 50% от розничных продаж автомобилей KIA. Между тем, за 7 месяцев 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось уже более 35 тыс. клиентов, сообщает пресс-служба KIA. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 54% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры KIA реализовали 18038 автомобилей – на 4% меньше, чем год назад. По итогам же 7 месяцев 2020 года в России было продано 99257 автомобилей KIA, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,4% против 14,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».