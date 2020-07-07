Правительство расширило госпрограмму льготного автокредитования

Правительство РФ утвердило изменения в правила выдачи субсидий по льготным автокредитам. Так, действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года. Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль – клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.

Вместе с тем, максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 миллиона до 1,5 млн рублей. Напомним, в рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа она составляет 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.

Стоит также отметить, что с 1 июля 2020 года в госпрограммах смогут принять участие автомобили только с оформленными ЭПТС. Остальные параметры остались без изменений.

Между тем, как сообщает "АВТОСТАТ", по итогам июня в нашей стране выросла выдача автокредитов. Подробно об этом – здесь.