Банк «Санкт-Петербург» участвует в обновленных госпрограммах льготного автокредитования

С 15 июня 2020 года Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также запускает новые подпрограммы с субсидией от государства в размере 10% от стоимости автомобиля.

Напомним, госпрограммы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» совсем недавно стали более доступны клиентам из-за изменений в условиях. Так, максимальная цена автомобилей, доступных по льготным автокредитам, увеличена с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Как и прежде, в рамках госпрограммы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа она составляет 25%, но теперь ее получение возможно только при наличии регистрации по месту жительства либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.

Также скидка в 10% на стоимость нового автомобиля предоставляется покупателям, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.

Вместе с тем, действие госпрограммы льготного автокредитования распространено на семьи с одним и более несовершеннолетних детей, а также работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения.

Кроме того, оформить автокредит с господдержкой теперь можно и на электромобиль – клиенты могут приобрести его с 25-процентной скидкой от стоимости в любом регионе России.

Найти автомобили, участвующие в госпрограммах, можно в салонах проверенных дилеров.