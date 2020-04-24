ВТБ снижает ставки по автокредитам без залога

ВТБ расширяет действие программы «Беззалоговый автокредит», увеличивая до 1,5 млн рублей лимит кредитования и снижая ставку на 0,6 п.п. – до 8,4% годовых. Клиенты смогут приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог кредитной организации.

Как сообщает пресс-служба ВТБ, с момента старта программы в январе текущего года в рамках предложения клиенты оформили сделки уже более чем на 140 млн рублей. Средний размер кредита составил 340 тыс. рублей.

Действие программы распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 8,4% годовых – доступна при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт 0,5-1п.п. для зарплатных клиентов. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 тыс. до 1,5 млн рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет.

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