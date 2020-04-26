Более 38% автомобилей KIA в марте проданы в кредит

Доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в марте более 38% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 16 тыс. клиентов, что соответствует уровню прошлого года, сообщает пресс-служба KIA. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 52% от общего числа кредитных договоров.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте российские дилеры KIA реализовали 19808 автомобилей – это на 1,3% больше, чем годом ранее. По итогам трех месяцев 2020 года в России было продано 51870 автомобилей KIA, что на 2,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13% против 13,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».