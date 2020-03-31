KIA предлагает оплачивать платежи по автокредитам дистанционно

Компания KIA Motors Russia & CIS достигла соглашения с двумя банками-партнерами программы KIA Finance – Русфинанс Банком и Совкомбанком, чьи клиенты KIA могут оплачивать платежи по кредиту дистанционно, не выходя из дома, без комиссионных платежей. Главная цель предложения – дать клиентам возможность избежать посещения офисов отделений банка или иных помещений с банкоматами и тем самым снизить угрозу заражения вирусом COVID-19, сообщает пресс-служба корейской марки.

Условие Русфинанс Банка – это открытие счета в Росбанке в момент оформления автокредита. Посещение офиса банка клиенту для пополнения счета и осуществления платежей по автокредиту не потребуется. Для внесения средств на счет достаточно пополнить карту Росбанка с карты другого банка в мобильном приложении. Для этого на смартфон клиента (платформы iOS или Android) должно быть установлено приложение Росбанк Онлайн и активирован личный кабинет. Это можно произвести со стационарного компьютера на сайте банка www.rosbank.ru.

Автовладелец может выпустить цифровую дебетовую карту в мобильном приложении Росбанк Онлайн в том случае, если у него отсутствует пластиковая карта Росбанка. Обслуживание виртуальной карты – бесплатно. Ее можно использовать как для пополнения счета в целях погашения кредита в Русфинанс Банке без каких-либо комиссий, так и для оплаты различных услуг в интернете и бесконтактных платежей(при условии поддержки данной функции устройством пользователя).

Для пополнения счета и осуществления платежей по автокредиту в Совкомбанке необходимо наличие карты «Халва». Посещение офиса банка клиенту для проведения этих операций не потребуется. Для внесения средств на счет достаточно пополнить карту «Халва» с карты другого банка в мобильном приложении. Для этого на смартфон клиента (платформы iOS или Android) должно быть установлено приложение Совкомбанка и активирован личный кабинет. Это можно произвести со стационарного компьютера на сайте банка www.sovcombank.ru. Плата за обслуживание по карте «Халва», а также комиссия за погашение кредита с карты не взимается. В случае если клиент не получил карту «Халва» в момент оформления автокредита на KIA, курьер доставит ее в любое удобное время. Заявку на выпуск карты можно оформить на сайте банка www.sovcombank.ru.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доля продаж с использованием кредитных предложений KIA Finance составила в феврале более 35% от розничных продаж автомобилей KIA. С начала года 2020 года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 10 тыс. клиентов (+14%). В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится около 50% от общего числа кредитных договоров.

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