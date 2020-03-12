Subaru разработала специальные условия при покупке автомобилей в лизинг

Компания «Субару Мотор» совместно с партнерами-операторами разработала специальную программу лизинга для юридических и физических лиц с выгодой 6% при покупке автомобилей Subaru 2019 года выпуска.

Так, физическим лицам предлагаются ежемесячные платежи существенно ниже, чем выплаты по автокредиту, сообщает пресс-служба «Субару Мотор». При этом оплата идет в зачет разницы между стоимостью нового автомобиля и предполагаемой стоимостью автомобиля на момент окончания договора лизинга. Кроме этого, перед оформлением сделки, лизингодатель не осуществляет комплексную проверку лизингополучателя, что значительно сокращает срок покупки автомобиля. Для заключения договора требуется минимальный комплект документов, а именно: паспорт, водительское удостоверение и справка о доходах. По окончании срока действия договора покупатель может как вернуть автомобиль лизингодателю, так и выкупить его или обменять на новый.

Для юридических лиц покупка автомобиля Subaru в лизинг дает право на начисления ускоренной амортизации, срочное оформление сделки, минимальный пакет документов, а также возможность отнесения всей суммы лизинговых платежей на статьи расходов, снижающих прибыль компании, что, соответственно, приведет к снижению суммы налога на прибыль.

Действие специальной программы лизинга распространяется на модели Subaru XV, Outback, Legacy, WRX и WRX STI только 2019 года выпуска. А это значит, что при покупке Subaru Outback Black Line с объемом двигателя 3.6 л выгода по программе лизинга составит 221 тыс. 900 рублей. Для Subaru Legacy в комплектации Premium ES – 145 тыс. 700 рублей, а для Subaru XV в специальной серии Tokyo выгода может достигать 143 тыс. 300 рублей.

По итогам первых двух месяцев 2020 года российские дилеры Subaru реализовали 882 автомобиля, что на 20% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Также в нынешнем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

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