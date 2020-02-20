Правительство удвоит бюджет программ льготного автокредитования

В Госдуму внесены поправки в бюджет на 2020 год, согласно которым финансирование программы льготного автокредитования увеличивается на 5 млрд рублей. На данный момент на эти цели предусмотрено 5 млрд рублей, что, по расчетам Минпромторга, позволит реализовать более 50 тыс. новых автомобилей. В бюджете на эти цели, а также на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах, уже было выделено 10,5 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей, направлены на покрытие старых затрат. Речь идет о субсидировании ставки, которое ранее было одним из условий госпрограмм льготного автокредитования, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, Минпромторг возобновил программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» с 1 января 2020 года. В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. В 2020 году в рамках программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» по-прежнему доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам составляет 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока.

В ВТБ поддерживают расширение финансовых условий программы льготного автокредитования. Исходя из лимита на каждого участника, окончание программы может произойти в разное время, в зависимости от его использования каждым участником. С учетом увеличения бюджета программы до 10 млрд рублей, по оценкам ВТБ, его может хватить до конца 2020 года.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марина Дембицкая, программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных мер для стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома за последние годы. В 2019 году госпрограммы дали существенный прирост в объеме продаж, несмотря на продолжающийся рост стоимости автомобилей и стагнацию реальных доходов населения.

«Сохранение ограничений по стоимости автомобилей в размере 1 млн рублей, на наш взгляд, объясняется тем, что Минпромторг РФ видит высокий спрос на данную программу даже при текущих ограничениях по стоимости автомобилей. Текущая структура продаж новых автомобилей концентрируется именно в массовом сегменте, поэтому мы не ожидаем снижения спроса. Однако, стоит признать, что отчасти в выборе может пострадать сам клиент, так как ряд моделей теперь не попадают под максимальную стоимость автомобилей», – отмечает Марина Дембицкая.

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