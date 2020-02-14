Минпромторг может увеличить бюджет программ льготного автокредитования на 2020 год

Минпромторг готов рассмотреть вопрос о дополнительном финансировании программ льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», если заложенные средства закончатся до конца года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Всего на программы льготного автокредитования в 2020 году Минпромторг выделил 5 млрд рублей. По оценке Минпроторга, это простимулирует продажу около 50 тыс. автомобилей. Ранее газета «Ведомости» сообщила, выделенные средства могут кончиться уже к концу марта.

«У всех расчеты разные: кто-то до марта, кто-то до мая, а кому-то хватит и больше, поэтому здесь вопрос требует дополнительных расчетов и понимания по источникам. Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы поддерживать автопром, поддерживать программы. Но вопрос всегда упирается в ресурсы. Будем ближе к маю понимать при очередной корректировке, какие у нас будут ресурсы, и в целом у правительства, – цитирует главу Минпромторга агентство «ТАСС». – Если будет необходимость [в допсредствах], будем стараться решать вопрос».

Напомним, с 1 января 2020 года министерство возобновило программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз.

В 2020 году в рамках программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» по-прежнему доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам составляет 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марина Дембицкая, программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных мер для стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома за последние годы. В 2019 году госпрограммы дали существенный прирост в объеме продаж, несмотря на продолжающийся рост стоимости автомобилей и стагнацию реальных доходов населения.

«Сохранение ограничений по стоимости автомобилей в размере 1 млн рублей, на наш взгляд, объясняется тем, что Минпромторг РФ видит высокий спрос на данную программу даже при текущих ограничениях по стоимости автомобилей. Текущая структура продаж новых автомобилей концентрируется именно в массовом сегменте, поэтому мы не ожидаем снижения спроса. Однако, стоит признать, что отчасти в выборе может пострадать сам клиент, так как ряд моделей теперь не попадают под максимальную стоимость автомобилей», – отмечает Марина Дембицкая.

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