Haval запускает в России новые клиентские программы

Специальные программы финансирования Haval Finance, Haval Leasing и Haval Direct предоставляют клиентам широкий спектр возможностей для совершения максимально выгодной сделки при покупке кроссовера или внедорожника Haval в официальном дилерском центре.

С 1 января 2020 года вступила в действие новая программа «Haval Finance», которую компания «Хавейл Мотор Рус» в партнерстве с «Совкомбанком», «ЮниКредит Банком» и «Сетелем банком» запускает на год с целью стимулирования продаж, сообщает пресс-служба китайской марки.

Программа включает три ключевых направления: Haval Finance, Haval Leasing и Haval Direct. Каждое из них позволяет выбрать при покупке кроссоверов и внедорожников бренда определенные выгоды, максимально точно отвечающие личным финансовым интересам клиента.

Покупка автомобилей Haval по программе Haval Finance в первую очередь заинтересует покупателей, ценящих мгновенную выгоду, поскольку специальные кредитные программы банков-партнеров позволяют клиенту получить реальную денежную компенсацию путем снижения розничной цены автомобиля от 50 до 120 тыс. рублей в зависимости от приобретаемой модели.

Направление Haval Direct предлагает клиентам уникальные условия кредитования от банков-партнеров, такие как нулевой первоначальный взнос, минимальная кредитная ставка от 0,01%, широкая вариативность сроков предоставления кредита от 12 до 84 месяцев. Кроме того, покупателей приятно удивят специальные партнерские предложения, например, каждый 12-й платеж по кредиту клиент получает от «Совкомбанка» в подарок.

Наконец, программа Haval Leasing позволяет получить дополнительную выгоду при приобретении кроссоверов и внедорожников Haval по лизинговой схеме за счет снижения розничной цены на автомобиль. Величина скидки здесь также варьируется от 50 до 120 тыс. рублей в зависимости от модели автомобиля. Список лизинговых компаний при этом не ограничен.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Haval реализовали 1228 автомобилей, что в 3,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России.