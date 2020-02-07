Более 50 тыс. новых машин продадут в 2020 году по льготным автокредитам

Программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» позволят реализовать в 2020 году более 50 тыс. новых автомобилей. Об этом агентству «ТАСС» сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, добавив, что совокупный бюджет данных программ в 2020 году на настоящий момент составляет 5 млрд рублей.

Напомним, с 1 января 2020 года министерство возобновило программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз.

В 2020 году в рамках программ льготного автокредитования «Первый / Семейный автомобиль» по-прежнему доступны только машины стоимостью не более 1 млн рублей. Размер скидок по программам составляет 10% для всей России и 25% для Дальнего Востока.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса «РГС Банка» Марина Дембицкая, программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» оказались одной из самых эффективных мер для стимулирования спроса на продукцию отечественного автопрома за последние годы. В 2019 году госпрограммы дали существенный прирост в объеме продаж, несмотря на продолжающийся рост стоимости автомобилей и стагнацию реальных доходов населения.

«Сохранение ограничений по стоимости автомобилей в размере 1 млн рублей, на наш взгляд, объясняется тем, что Минпромторг РФ видит высокий спрос на данную программу даже при текущих ограничениях по стоимости автомобилей. Текущая структура продаж новых автомобилей концентрируется именно в массовом сегменте, поэтому мы не ожидаем снижения спроса. Однако, стоит признать, что отчасти в выборе может пострадать сам клиент, так как ряд моделей теперь не попадают под максимальную стоимость автомобилей», – отмечает Марина Дембицкая.

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