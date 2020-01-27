Русфинанс Банк в 2019 году реализовал по госпрограммам «Первый / Семейный автомобиль» около 23 тыс. машин

Русфинанс Банк в рамках госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2019 году выдал около 23 тыс. кредитов на общую сумму более 11,8 млрд рублей. В ТОП-5 наиболее востребованных у заемщиков брендов вошли LADA, KIA, Hyundai, Volkswagen и Skoda, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Между тем, в январе 2020-го Русфинанс Банк возобновил льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Льгота доступна при покупке в кредит нового автомобиля, стоимость которого не превышает 1 млн рублей. Дата производства автомобиля – начиная с декабря 2019 года. Программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» могут воспользоваться граждане Российской Федерации, оформляющие автомобиль в собственность впервые или имеющие двух и более несовершеннолетних детей. Клиенты получают единовременную скидку в размере 10% от стоимости покупаемого в кредит автомобиля, жители Дальневосточного федерального округа – в размере 25%. Общий объем субсидий со стороны государства запланирован в размере 5 млрд рублей.

«По нашим оценкам, действие госпрограмм продлится до апреля – мая 2020 года. Отмечу, что в условиях ограниченного бюджета Минпромторг России делает акцент на эффективности использования средств. В текущем году к реализации госпрограмм допущены только те банки, которые заранее определили и взяли на себя обязательства по продаже автомобилей, соответствующих условиям программы. При этом не важно, продан он в кредит со скидкой для клиента или нет. Поэтому есть все шансы, что в условиях замедления рынка это окажет значимую поддержку рынку новых автомобилей в России», – рассказал агентству «АВТОСТАТ» директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

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